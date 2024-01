Actualité de la Finance d’Entreprise – Vernimmen 2024 – Quelles conséquences de la hausse des taux d’intérêt pour les entreprises HEC Alumni, jeudi 1 février 2024.

Chèr(e)s Camarades,

En ce début d’année, le club HEC Finance d’entreprise vous propose un moment de réflexion et d’échanges autour des thèmes d’actualité avec

Pascal Quiry (H. 84) et Yann Le Fur (H. 95),

auteurs du Vernimmen, l’ouvrage de référence de la finance d’entreprise.

Pour l’édition 2024, Pascal et Yann abordent les conséquences de la hausse des taux d’intérêt sur la gestion des finances des entreprises.

Nous vous attendons nombreux le 1er février à 19h (accueil à partir de 18h30) dans les locaux de

l’Association des Anciens Élèves d’HEC

9, avenue Franklin Roosevelt

75008 Paris

Comme chaque année, une grande place sera laissée aux questions et un cocktail clôturera la soirée

… et vous pouvez venir avec votre édition 2024 (ou antérieure) pour la faire dédicacer !

Théodora Plagnard (H. 93)

