ActOral Marseille, 9 septembre 2022, Marseille.

ActOral

Nombreux lieux et partenaires culturels à Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-09-09 – 2022-10-09

Marseille

Bouches-du-Rhône

Découvrez la richesse et la diversité des écritures d’aujourd’hui.



Spectacles, performances, mises en espace,lectures, expositions, films, concerts, rencontres, fêtes…

Une centaine de rendez-vous durant un mois dans plus de 20 lieux.



Avec une programmation pluridisciplinaire qui mêle le théâtre, la danse, les arts visuels, la performance, la musique, le cinéma et la littérature, Actoral, festival international, donne à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine. Chaque automne durant trois semaines, plus de deux cents artistes français et internationaux rejoignent Marseille pour s’y produire.



Si Actoral est une aventure humaine et artistique palpitante, c’est aussi un événement de territoire qui rassemble. Le festival fédère une vingtaine de lieux culturels. Ensemble, nous accueillons, co-réalisons et mettons en partage nos savoir-faire pour offrir une centaine de rendez-vous d’exception. Grâce à cette complicité, des milliers de festivaliers sillonnent les rues et les quartiers de Marseille pour confronter leur vision personnelle du monde aux questionnements permanents posés par les artistes.



Actoral favorise et facilite l’accès au festival. Cette année encore, une politique tarifaire incitative est développée.De nombreux rendez-vous artistiques sont gratuits, le Pass Actoral, valable pour deux personnes, permet de bénéficier de tarifs super réduits sur toute la programmation. Pendant le festival, des navettes gratuites sont mises en place pour relier les lieux les plus éloignés…

Une programmation pluridisciplinaire qui mêle théâtre, danse, arts visuels, performances, musique, cinéma et littérature. Actoral, festival international, donne à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.

http://www.actoral.org/

Marseille

