Vendredi 17 décembre : Spectacle « Pile-Poil l’Infini » par la compagnie Cie Le Bazar Ambulant Horaires : 17h Public : Tout public (âge conseillé : à partir de 8 ans) Prix : Prix Libre à partir de 1 euros Samedi 18 décembre : Saturd’és – Matinée jeux de sociétés Horaires : De 10h à 13h Public : Tout public Prix : Gratuit ou Prix Libre Lundi 20 décembre : Sortie à la Praille – Luge, jeux et ballade dans la neige Horaires : Rdv à 9h au Centre Social et Retour à 17h Public : Tout Public Prix : 3 euros Mardi 21 décembre : Visite d’un studio de radio en partenariat avec Radio B Horaires : Rdv à 12h45 au Centre Social Public : Pour les collégiens en priorité – De 8 ans à 15 ans Prix : Gratuit Mercredi 22 décembre : Atelier cuisine – Sablés de Noël Horaires : 10h Public : Tout public (âge conseillé : à partir de 8 ans) Prix : Gratuit ou Prix Libre Mercredi 22 décembre : Ateliers créatifs et contes – Fabrication de cartes de vœux et contes de Françoise Tournet Horaires : 14h Public : Tout Public Prix : Gratuit ou Prix Libre

⚠Toutes les activités nécessitent une inscription par les moyens suivants : – A l’accueil du Centre Social le Lavoir situé 87 avenue Roger Salengro – Par téléphone au 04 74 38 65 71 – Par SMS ou téléphone au 06 80 84 25 56

✨PROGRAMME DES VACANCES DE NOËL✨ Le centre social le Lavoir d’Ambérieu en Bugey (01500) a le plaisir de vous présenter son programme d’activités des vacances de Noël Centre social le Lavoir Place Pierre Semard, 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

