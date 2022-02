Activ’vacances – Les semaines d’hiver Centre social le Lavoir Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

✨Le programme des vacances d’hiver du Centre Social le Lavoir est disponible ! ✨ Au programme : spectacle jeune public, atelier cuisine, sortie à la neige, journée jeux et concert **Pour le spectacle :** Spectacle Musical à partir de 2 ans Par la compagnie Cie C’est Ça Qui Est Ça le 11 Février à 17h ! _Il est pressé. Pas elle._ _Elle est rêveuse. Pas lui._ _Il compte le temps, il est pragmatique, il est efficace, il est inquiet. Pas elle._ _Elle prend le temps, elle est romantique, elle est contemplative, elle est optimiste. Pas lui._ _Et maintenant? c’est le moment où ils nous racontent l’histoire du temps qui passe… Leur temps, mais aussi celui des rencontres qu’ils feront… »_ **Pour le concert :** Retrouvez Salsa Libertad en concert le 23 février au Centre Social le Lavoir à Ambérieu en Bugey pour une ambiance cubaine ! Prix : Gratuit Horaires : 18h Salsa Libertad c’est l’union de musiciens au service des musiques cubaines de l’époque du Buena Vista Social Club. Des airs devenus célèbres dans le monde entier aux découvertes musicales, ¡ Salsa libertad ! promets un voyage coloré, énergisant et festif Ces quatre artistes seront vous transporter à travers un voyage à destination de Cuba. Le répertoire est composé essentiellement de célèbres musiques traditionnelles cubaines plus nos propres compositions. Venez écouter et voir danser sur des rythmes chaleureux. **Pour les ateliers radios :** Les jeunes de 7 à 15 ans peuvent également s’inscrire à la semaine de stage de radio pour apprendre à créer une émission radio de A à Z ! Ils pourront également assister à une rencontre interactive autour du web Pour s’inscrire c’est simple : – Rendez-vous à l’accueil du Centre Social située à la Ruche Numérique (87 avenue Roger Salengro) à Ambérieu en Bugey – Par téléphone au 04 74 38 65 71 ou au 06 80 84 25 56 – Par mail aux adresses suivantes : [accueil@cslelavoir.fr](mailto:accueil@cslelavoir.fr) ou [alicia.laveau@cslelavoir.fr](mailto:alicia.laveau@cslelavoir.fr) (pour la partie éducation aux médias) – En mp sur nos réseaux ✨Le programme des vacances d’hiver du Centre Social le Lavoir est disponible ! ✨ Au programme : spectacle jeune public, atelier cuisine, sortie à la neige, journée jeux et concert ? Centre social le Lavoir Place Pierre Semard, 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

