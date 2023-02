Activités Vacances d’hiver – Sports Nature Haute-Corrèze UsselUssel Catégories d’Évènement: Corrèze

2023-02-08 14:00:00 – 2023-02-08 16:00:00

Activités proposées:

– Sarbacane : 6 février de 14h à 16h. Château de la Diège

– VTT : 7 et le 15 février de 14h à 16h. Prêt vélo et casque compris. Lac de Ponty

– Escalade : 8, 10, 14 et 16 février de 14h à 16h. Gymnase du collège Voltaire.

– Tir à l’arc : 9 et 17 février de 14h à 16h. Château de la Diège

Tarif: 15€ par séance, Pass évasion de 5, 10 et 15 séances.

Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les vacances de Février; escalade, VTT, sarbacane et tir à l'arc.

