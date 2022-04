Activités Vacances de Pâques Centres culturels, 19 avril 2022, Limoges.

Activités Vacances de Pâques

du mardi 19 avril au jeudi 28 avril à Centres culturels

Renseignements et inscriptions dans le centre culturel concerné. ### Centre Culturel Jean-Moulin 76, rue des Sagnes – Beaubreuil – 05 55 35 04 10 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h **-Arts plastiques** Mon tableau tout en couleur Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 14h à 17h. De 4 à 6 ans. Avec Laëtitia Mangeret. **Adhérent 30€ / non adhérent 35€.** **-Guitare** Initiation. Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 14h à 17h. De 8 à 11 ans. Avec Emilien Grémeaux. **Adhérent 24€ / non adhérent 29€.** **-Danse comédie** Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 14h à 17h. De 5 à 7 ans. Avec Pascale Mareix et Pascale Setters. **Adhérent 24€ / non adhérent 29€. Certificat médical.** **-Calligraphie latine** Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 14h à 17h. De 8 à 10 ans. Avec Flora Aubrun. **Adhérent 30€ / non adhérent 35€.** **-Encadrement** Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 14h à 17h. A partir de 10 ans. Avec Odile Escalle. **Adhérent 30€ / non adhérent 35€.** ### Centre Culturel Jean-Macé 16, rue de New-York – 05 55 45 61 67 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h **-Batterie** Initiation. Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 14h à 17h. De 4 à 6 ans. Avec Valérian Doumeix. **Adhérent 24€ / non adhérent 29€. Certificat médical.** **-Sculpture et modelage** Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 14h à 17h. De 6 à 10 ans. Avec Delphine Alric. **Adhérent 30€ / non adhérent 35€.** **-Dessin manga illustration** Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 14h à 17h. De 7 ans à 12 ans. Avec Teresem. **Adhérent 24€ / non adhérent 29€** **-Jeux créatifs** Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 14h à 17h. De 6 à 8 ans. Avec Muriel Tureau. **Adhérent 24€ / non adhérent 29€** **-Couture et stylisme** Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 14h à 17h. A partir de 10 ans. Avec Nathalie Pariani. **Adhérent 30€ / non adhérent 35€.**

Pendant les vacances de Pâques, les centres culturels proposent des activités ouvertes aux enfants à partir de 4 ans

Centres culturels Limoges Limoges Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T17:00:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T17:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T17:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T17:00:00