Activités sportives de l’été à Gouarec Gouarec, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Gouarec.

Activités sportives de l’été à Gouarec 2021-07-05 – 2021-07-09 Les Halles Foirail pour les RDV Sorties

Gouarec Côtes d’Armor

En partenariat avec la municipalité de Gouarec.

Semaine du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021.

Les activités:

Lundi 5 juillet:

Tir à l’arc de 10h à 12h – sous les halles – tarif: 3€ (famille)

Mardi 6 juillet:

Gym entretien de 10h à 11h – sous les halles – tarif: 3€ (adultes et ados + 12 ans)

Jeudi 8 juillet:

Step de 10h à 11h – sous les halles – tarif: 3€ (adultes et ados + 12 ans)

Course d’orientation de 13h30 à 16h – sous les halles – tarif: 5€ (famille)

Les sorties : RDV au Foirail de Gouarec .

Mercredi 7 juillet:

Mini raid jeunes de 10h à 16h – tarif: 8€ (7 à 11 ans)

Jeudi 8 juillet:

Equitation débutants de 16h15 à 18h15 – tarif: 12€ (famille)

Vendredi 9 juillet:

Aquapark / Wake Park de 10h à 17h45 – tarif: 25€ (ado + 12 ans)

Org : office des sports de Saint-Nicolas-du-Pelem 06 08 65 33 86

