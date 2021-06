Activités sportives de l’été à Gouarec Bon Repos sur Blavet, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bon Repos sur Blavet.

Activités sportives de l’été à Gouarec 2021-07-12 – 2021-07-15 Les halles Foirail de Gouarec

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor

En partenariat avec la municipalité de Gouarec.

Semaine du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021.

Les activités:

Lundi 12 juillet:

Minigolf/ palet/ pétanque/ molky – 13h30 à 16h – sous les halles – 3€ (famille)

Mardi 13 juillet:

Gym entretien – 10h à 11h – sous les halles – 3€ (adultes et ados + 12 ans )

Jeudi 15 juillet:

Kayak – 13h30 à 16h – sous les halles – 5€ (famille)

Vendredi 16 juillet:

Footing – 10h à 11h – sous les halles – 3€ (adultes et ados + 12 ans)

Bubble – 14h30 à 16h30 – terrain de foot – 15€ (jeunes de 7 à 11 ans)

Bubble – 17h à 19h – terrain de foot – 15€ (adultes et ados + 12ans)

Sorties – RDV Foirail de Gouarec

Jeudi 15 juillet:

Equitation intermédiaire de 16h15 à 18h15 – 12€ (famille)

Org : office des sports de Saint-Nicolas-du-Pelem 06 08 65 33 86

dernière mise à jour : 2021-06-16 par