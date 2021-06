Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet, Côtes-d'Armor Activités sportives de l’été à Bon-Repos-Sur-Blavet Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Activités sportives de l'été à Bon-Repos-Sur-Blavet
2021-07-12 – 2021-07-15

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Bon Repos sur Blavet En partenariat avec la municipalité de Gouarec. Semaine du lundi 12 juillet au jeudi 15 juillet 2021. Les activités:

Lundi 12 juillet:

Vélorail de 10h à 12h – gare de Gouarec – 5€ ( famille )

Mardi 13 juillet:

Tir à l’arc de 13h30 à 16h – porche de l’abbaye – 5€ ( famille )

Jeudi 15 juillet:

