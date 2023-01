Activités sport santé du CCAS de Janvier Dinard Dinard Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Dinard Cardio, bien-être, renforcement musculaire, équilibre, brain gym… Renforcement musculaire :

– mardi 17 janvier 2023 – de 13h30 à 14h30. Rendez-vous au SPOT à 13h20.

– jeudi 19 janvier 2023 à 11h. Activité bien-être du CCAS. Equilibre :

– mardi 24 janvier 2023 – de 13h30 à 14h30. Rendez-vous au SPOT à 13h20.

– jeudi 26 janvier 2023 à 11h. Activité bien-être du CCAS. Brain gym :

– mardi 31 janvier 2023 – de 13h30 à 14h30. Rendez-vous au SPOT à 13h20. Multisports :

– jeudi 2 février 2023 à 11h. Activité bien-être du CCAS. Salle D4 au COSEC de Dinard.

Tarifs : Selon quotients familiaux

Sur inscription au 02 57 64 09 95

Certificat médical obligatoire +33 2 57 64 09 95 COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard

