ACTIVITÉS QIGONG FELDENKRAIS Balaruc-les-Bains, lundi 4 mars 2024.

Tous les lundis à Balaruc-les-Bains et ce pendant une heure, vous pourrez découvrir les bienfaits du Qi Gong et du Feldenkrais en compagnie de Sophie BIDAN.

Reconnue dans les facultés de médecine de France, le Qi Gong s’apparente à une gym intérieure où vous pourrez apprendre à bien faire circuler votre évergie afin de préserver le bon fonctionnement de vos organes.

Quant au Feldenkrais créé par Monsieur Feldenkrais, il vous permettra de vous relaxe de manière active à l’aide de mouvements faciles et simples à réaliser, ainsi qu’à vous libérer de tensions intérieurs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 10:30:00

fin : 2024-12-09

16 Avenue de la Cadole

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

