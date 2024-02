Activités pour les enfants à la Ferme et Fromagerie Le Vazereau Vacances de Février Cinais, mardi 5 mars 2024.

Activités pour les enfants à la Ferme et Fromagerie Le Vazereau Vacances de Février Cinais Indre-et-Loire

Mardi

Activités pour enfants autour de autour de la naissance des chevreaux ! Caresser les chèvres, découvrir la mamelle, leur donner à manger. Découverte de la salle de traite et explications ludiques, vidéo. Recette de cuisine et dégustation.

Activités pour enfants autour de autour de la naissance des chevreaux ! Caresser les chèvres, découvrir la mamelle, leur donner à manger. Découverte de la salle de traite et explications ludiques, vidéo. Recette de cuisine et dégustation.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 15:00:00

fin : 2024-03-05 16:30:00

1 Lieu-dit La Mer

Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire visites@levazereau.fr

L’événement Activités pour les enfants à la Ferme et Fromagerie Le Vazereau Vacances de Février Cinais a été mis à jour le 2024-02-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme