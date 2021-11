Brûlon Brûlon Brûlon, Sarthe ACTIVITES POUR LES 8 ANS ET + A LA BASE DE LOISIRS FRED CHOUVIER – JUILLET ET AOUT Brûlon Brûlon Catégories d’évènement: Brûlon

Sarthe

ACTIVITES POUR LES 8 ANS ET + A LA BASE DE LOISIRS FRED CHOUVIER – JUILLET ET AOUT Brûlon, 14 juillet 2022, Brûlon. ACTIVITES POUR LES 8 ANS ET + A LA BASE DE LOISIRS FRED CHOUVIER – JUILLET ET AOUT Brûlon

2022-07-14 14:30:00 – 2022-07-20 15:00:00

Brûlon Sarthe Brûlon EUR * Lundi 16 juillet :

– 10H00 à 12H00 VTT, 2€

– 10H00 à 12H00 Canoë 10H00 à 12H00 Canoë, 2€

– 14h00 à 15h45 Escalade 14h00 à 15h45 Tir à l’arc, 2€

– 14h00 à 15h45 Jeux en bois 14h00 à 15h45 Paddle

– 16H15 à 17H30 Mountain Board 16H15 à 17H30 Initiation musicale * Mardi 17 juillet :

– 10H00 à 12H00 Sport de raquette

– 14h00 à 15h30 Atelier musical en partenariat avec Les Tipis du Bonheur de Vivre, 2€,

– 14h00 à 15h45 Break Dance

– 14h00 à 15h45 Tir à l’arc, 2€,

– 16H15 à 17H30 Cuisine, 2€,

– 16H15 à 17H30 Jeux en bois * Mercredi 18 juillet :

– 10H00 à 12H00 Break Dance

– 16H15 à 17H30 Sponge ball

– 10H00 à 17H00 Journée CDOS, 2€. * Jeudi 19 juillet :

10H00 à 12H00 Jeux d’impro

– 11H00 à 12H30 Fun archery, 2€,

– 14h00 à 15h45 Paddle

– 16H15 à 17H30 Activités manuelles * Vendredi 20 juillet :

– 10H00 à 12H00 Olympiades

– 14h00 à 15h30 Cani-Rando en partenariat avec Les Tipis du Bonheur de Vivre, 2€,

– 16H15 à 17H00 Plage Inscriptions sur place, à la Base de Loisirs, de 10h à 19h – sous réserve des disponibilités Programme des activités pour la semaine : basedepleinair@gmail.com +33 6 77 89 49 18 * Lundi 16 juillet :

– 10H00 à 12H00 VTT, 2€

– 10H00 à 12H00 Canoë 10H00 à 12H00 Canoë, 2€

– 14h00 à 15h45 Escalade 14h00 à 15h45 Tir à l’arc, 2€

– 14h00 à 15h45 Jeux en bois 14h00 à 15h45 Paddle

– 16H15 à 17H30 Mountain Board 16H15 à 17H30 Initiation musicale * Mardi 17 juillet :

– 10H00 à 12H00 Sport de raquette

– 14h00 à 15h30 Atelier musical en partenariat avec Les Tipis du Bonheur de Vivre, 2€,

– 14h00 à 15h45 Break Dance

– 14h00 à 15h45 Tir à l’arc, 2€,

– 16H15 à 17H30 Cuisine, 2€,

– 16H15 à 17H30 Jeux en bois * Mercredi 18 juillet :

– 10H00 à 12H00 Break Dance

– 16H15 à 17H30 Sponge ball

– 10H00 à 17H00 Journée CDOS, 2€. * Jeudi 19 juillet :

10H00 à 12H00 Jeux d’impro

– 11H00 à 12H30 Fun archery, 2€,

– 14h00 à 15h45 Paddle

– 16H15 à 17H30 Activités manuelles * Vendredi 20 juillet :

– 10H00 à 12H00 Olympiades

– 14h00 à 15h30 Cani-Rando en partenariat avec Les Tipis du Bonheur de Vivre, 2€,

– 16H15 à 17H00 Plage Inscriptions sur place, à la Base de Loisirs, de 10h à 19h – sous réserve des disponibilités Brûlon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Brûlon, Sarthe Autres Lieu Brûlon Adresse Ville Brûlon lieuville Brûlon