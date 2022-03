Activités pour enfants (0-6 ans) aux Vacances de Printemps Divers lieux à Roubaix, 9 avril 2022, Roubaix.

Activités pour enfants (0-6 ans) aux Vacances de Printemps

du samedi 9 avril au samedi 23 avril à Divers lieux à Roubaix

Découvrez toutes les activités pour occuper vos enfants de 0 et 6 ans, pendant les vacances scolaires de Printemps, **du samedi 09 au dimanche 24 avril.** A chaque vacances, profitez des nouveautés, comme “La Chasse à l’Oeuf”, ouverte à tous les âges et organisée par Astuce, au Jardin du Hêtre ! De nombreuses ateliers sont également proposés par Astuce, au Jardin du Hêtre, accessibles à tous les âges et à partager en famille ; comme “L’éveil musical”, “Les petites bêtes de retour à la mare”, “Le mini jardin de Printemps”, “Les bombes à graines et semis en papier recyclé”, “Le Rallye des arbres” ou la création de “Marionnettes en boîtes d’oeufs”… Pendant les vacances, découvrez aussi avec vos enfants : – Les nouvelles animations “L’ombre et la Lumière” ou “Parure de terre”, à partir de 4 ans, au Musée La Piscine – L’atelier de création d’un oiseau (en collage), à la Ludothèque des Papillons Blancs – Les courts-métrages “La Nature”, à voir à la Médiathèque Grand Plage, avec vos enfants, à partir de 4 ans D’autres ateliers et animations sont aussi possibles, à partager en famille : – Comme “Les comptines à apprendre sur le bout des doits”, à la Médiathèque Grand Plage, pour les enfants de 0 à 6 ans – La “Découverte des animaux et des végétaux”, pour les enfants de 0 à 6 ans, à la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature – La gym câlin, au centre social de l’Hommelet, pour les moins de 3 ans, – De nombreux jeux , disponibles sur place à la Ludothèque des Papillons Blancs Sans oublier : – La baignade en toute liberté à partir de 2 ans, – Les séances de découverte pour les bébés nageurs de 6 mois à 4 ans, – Les stages de natation à partir de 6 ans, à la piscine Lesaffre – La Draisienne, le vélo sans pédale, au Parc des Sports, de 3 à 6 ans – Les ateliers parents-enfants, pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents – et les cafés en famille à la Maison Noémi Rigolo Comme La Vie, … De nombreuses activités sont gratuites. Elles sont souvent sur réservation. Toutes les informations sont dans les pages de ce catalogue, pour trouver ce qui vous conviendra le mieux, à vous et votre enfant : [https://www.calameo.com/read/0000531378a4c5c9b4bca](https://www.calameo.com/read/0000531378a4c5c9b4bca) Pour les sorties, pensez à mettre dans votre sac : – Un jouet que votre enfant aime bien pour le faire patienter, si besoin. – Un biberon d’eau ou de lait, en fonction de son âge – Un goûter équilibré (une compote, un biscuit) – Une couche de rechange et des lingettes, s’il n’est pas encore propre – Une tétine, un doudou – Un paquet de mouchoirs

Gratuit ou payant selon les activités

Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T11:30:00;2022-04-10T16:30:00 2022-04-10T17:30:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T17:30:00;2022-04-12T09:30:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T17:30:00;2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T16:30:00;2022-04-16T09:15:00 2022-04-16T11:00:00;2022-04-17T16:00:00 2022-04-17T17:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T17:30:00;2022-04-19T09:30:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T09:30:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T11:30:00;2022-04-23T09:15:00 2022-04-23T11:00:00