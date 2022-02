Activités pédagogiques avec le chien avec Béatrice Golhen – Prune et Compagnie Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Activités pédagogiques avec le chien avec Béatrice Golhen – Prune et Compagnie Plouguerneau, 9 avril 2022, Plouguerneau. Activités pédagogiques avec le chien avec Béatrice Golhen – Prune et Compagnie Médiathèque Les Trésors de Tolente 5, Rue du Colombier Plouguerneau

2022-04-09 – 2022-04-09 Médiathèque Les Trésors de Tolente 5, Rue du Colombier

Plouguerneau Finistère « Lire avec les chiens »

Un temps de prévention des risques et morsures de 45 min, indispensable pour que la séance de lecture se déroule dans le respect de l’animal. Puis lecture avec Prune, d’un livre choisi par les enfants. Pour les enfants et avec la remise d’un diplôme. mediatheque@plouguerneau.bzh +33 2 98 37 13 75 http://mediatheque.plouguerneau.fr/ « Lire avec les chiens »

Un temps de prévention des risques et morsures de 45 min, indispensable pour que la séance de lecture se déroule dans le respect de l’animal. Puis lecture avec Prune, d’un livre choisi par les enfants. Pour les enfants et avec la remise d’un diplôme. Médiathèque Les Trésors de Tolente 5, Rue du Colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Médiathèque Les Trésors de Tolente 5, Rue du Colombier Ville Plouguerneau lieuville Médiathèque Les Trésors de Tolente 5, Rue du Colombier Plouguerneau Departement Finistère

Plouguerneau Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Activités pédagogiques avec le chien avec Béatrice Golhen – Prune et Compagnie Plouguerneau 2022-04-09 was last modified: by Activités pédagogiques avec le chien avec Béatrice Golhen – Prune et Compagnie Plouguerneau Plouguerneau 9 avril 2022 finistère Plouguerneau

Plouguerneau Finistère