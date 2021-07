JARD SUR MER La Porte Océane JARD SUR MER, Vendée Activités nautiques à Jard sur mer La Porte Océane JARD SUR MER Catégories d’évènement: JARD SUR MER

Vendée

Activités nautiques à Jard sur mer La Porte Océane, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, JARD SUR MER. Activités nautiques à Jard sur mer

du mardi 27 juillet au lundi 2 août à La Porte Océane

Le Centre de vacances « La Porte Océane » est situé derrière une dune, au cœur d’une pinède de 22 ha. A 300 m de la plage avec accès direct par un chemin piétonnier privé.

550€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La Porte Océane 27 Route du Payré, 85520 JARD SUR MER JARD SUR MER Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T10:30:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T23:59:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T23:59:00;2021-08-01T00:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: JARD SUR MER, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu La Porte Océane Adresse 27 Route du Payré, 85520 JARD SUR MER Ville JARD SUR MER lieuville La Porte Océane JARD SUR MER