Un moment et un lieu pour vous retrouver entre familles IEF

Pendant que les adultes peuvent se retrouver et discuter pour échanger sur l’instruction en famille, les enfants passent un moment au jardin.

Au programme soin des animaux + activités Nature

Poules, cochon d’inde, brebis et boucs attendent leurs caresses, nourritures, brossages et paille toute propre pour un lit douillet…

La Nature se découvre avec tous nos sens, en jeux, temps libres et activités thématiques & naturalistes RDV chaque jeudi matin de 10h à 12h pour les enfants de maternelle et primaire suivi d ‘un pic nic participatif jusqu’à 13h

Tarif 5€/enfants

Pour vous inscrire : les.amandiers [@] hotmail . com

ou le 0767074504 Pour votre confort, des vêtements adaptés à la météo, des chaussures fermées + des vêtements qui ne craignent pas la vie à la campagne ??

A très bientôt !

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

