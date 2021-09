Dijon Musée Rude Côte-d'Or, Dijon Activités ludiques Musée Rude Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Activités ludiques Musée Rude, 18 septembre 2021, Dijon. Activités ludiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Rude

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant. Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant Musée Rude 8 rue Vaillant 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée Rude Adresse 8 rue Vaillant 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Musée Rude Dijon