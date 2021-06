Activités lecture et jeux pour tous ! Hermanville-sur-Mer, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Hermanville-sur-Mer.

Activités lecture et jeux pour tous ! 2021-07-06 14:00:00 – 2021-07-06 17:00:00 Place du Cuirassé Courbet La Brèche

Hermanville-sur-Mer Calvados

Venez participer à une après-midi de lecture et de jeux pour petits et grands.

En partenariat avec la Médiathèque d’Hermanville-sur-Mer et l’Espace de Vie Sociale.

Les mardis et jeudis des mois de juillet et août.

Venez participer à une après-midi de lecture et de jeux pour petits et grands.

En partenariat avec la Médiathèque d’Hermanville-sur-Mer et l’Espace de Vie Sociale.

Les mardis et jeudis des mois de juillet…

Venez participer à une après-midi de lecture et de jeux pour petits et grands.

En partenariat avec la Médiathèque d’Hermanville-sur-Mer et l’Espace de Vie Sociale.

Les mardis et jeudis des mois de juillet…

Venez participer à une après-midi de lecture et de jeux pour petits et grands.

En partenariat avec la Médiathèque d’Hermanville-sur-Mer et l’Espace de Vie Sociale.

Les mardis et jeudis des mois de juillet et août.