Activités Jeunes Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne Sortie cinéma à La Fabrique : film « Josée, le Tigre et les Poissons »

Public : jeunes 10-17 ans.

Pôle Jeunesse 05 53 04 88 27 / 06 78 40 38 83 Sortie cinéma à La Fabrique : film « Josée, le Tigre et les Poissons »

