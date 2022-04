Activités Jeunes : Laido, Origami et Maika

Activités Jeunes : Laido, Origami et Maika, 29 avril 2022

2022-04-29 – 2022-04-29 Matin : Japon : laido (art martial), origami (art du pliage de papier et maika (apprentie geisha)

Après-midi : séance cinéma à La Fabrique : “Les Animaux fantastiques”.

Public : jeunes 10 à 17 ans.

RDV Espace Jeunes Communautaire (rue Richelieu).

