Paris Espace Maindron Paris Activités gratuites pour les 12-18 ans : sessions d’initiation aux arts martiaux Espace Maindron Paris Catégorie d’évènement: Paris

Activités gratuites pour les 12-18 ans : sessions d’initiation aux arts martiaux Espace Maindron, 20 décembre 2021, Paris. Activités gratuites pour les 12-18 ans : sessions d’initiation aux arts martiaux

du lundi 20 décembre au jeudi 23 décembre à Espace Maindron

Pour attendre les fêtes, Florimont propose des **sessions d’initiation aux arts martiaux** pour les jeunes du 14ème arrondissement ! Au programme : **Lundi 20, de 17h à 19h** : initiation karaté **Mardi 21, de 15h à 17h** : initiation capoeira **Jeudi 23, de 15h à 17h** : initiation aïkido Seul matériel nécessaire : une tenue confortable. Lieu : espace Maindron, 6bis rue Hippolyte Maindron (Paris 14). Pour information et inscription, n’hésitez pas à contacter Liam ou Juliette, par mail ([animationmaindron@assoflorimont.fr](mailto:animationmaindron@assoflorimont.fr)) ou par téléphone (06 33 04 24 54).

Gratuit

Cette semaine, les jeunes du 14ème pourront profiter gratuitement de trois sessions d’initiation à l’espace Maindron : karaté, capoeira et aïkido ! N’hésitez pas à inscrire des jeunes ! Espace Maindron 6bis rue Hippolyte Maindron Paris Quartier de Plaisance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T17:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T15:00:00 2021-12-21T17:00:00;2021-12-23T15:00:00 2021-12-23T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Espace Maindron Adresse 6bis rue Hippolyte Maindron Ville Paris lieuville Espace Maindron Paris