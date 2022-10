Activités familles « Tête à tête »

2022-10-27 – 2022-10-27 EUR 10h-pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

Visite à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à la découverte de sculptures et de ferronneries et se retrouver nez à nez avec d’étonnantes figures.

Nous chercherons tous ensemble ces visages de personnages qui paraissent nous observer et ces gueules d'animaux qui semblent vouloir nous parler.

