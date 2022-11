Activités familles – Plantes cachées, 29 décembre 2022, .

Activités familles – Plantes cachées



2022-12-29 – 2022-12-29

EUR 14h00 pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents.

Visite à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à la recherche d’une décoration végétale sculptée dans le bois, le métal et la pierre, à portée des petites mains.

Le parcours cheminera de la place du Châtelet à la Cathédrale, pour permettre d’observer portes et barrières, de reconnaître fruits et feuilles, et aussi d’arriver à identifier variétés de fleurs ou symboles des quatre saisons.

GRATUIT

Réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98

24, quai des messageries

Ouverture des inscriptions le Jeudi 1er décembre 2022 à 10h

PLACES LIMITÉES

dernière mise à jour : 2022-11-17 par