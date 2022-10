Activités familles et enfants | Happy Family Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Activités familles et enfants | Happy Family Colmar, 9 décembre 2022, Colmar. Activités familles et enfants | Happy Family

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

2022-12-09 14:00:00 – 2022-12-11 16:00:00 Colmar

Haut-Rhin EUR Activités familles et enfants | Happy Family

Par la peintre Ann Loubert

Venez vivre au coeur du musée un moment de rencontre et de création en famille en compagnie de la peintre Ann Loubert !

Le dimanche 4 décembre, dans les pas de Fabienne Verdier, découvrez comment placer son corps dans l’espace et faire danser le pinceau… pour qu’une tache devienne étoile filante, qu’un cercle se transforme en bulle de savon, qu’un trait pousse comme un bambou.

Pour les familles, enfants dès 3 ans. Venez vivre au coeur du musée un moment de rencontre et de création en famille en compagnie de la peintre Ann Loubert ! +33 3 89 20 15 50 Colmar

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Colmar Adresse 1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin Ville Colmar lieuville Colmar Departement Haut-Rhin

Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

Activités familles et enfants | Happy Family Colmar 2022-12-09 was last modified: by Activités familles et enfants | Happy Family Colmar Colmar 9 décembre 2022 1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin Colmar Haut-Rhin

Colmar Haut-Rhin