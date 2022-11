Activités familles – Bêtes curieuses

2022-12-22 – 2022-12-22 EUR 10h pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents.

Visite à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation d’animaux cachés dans l’architecture. Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une cour, à l’intérieur de la Cathédrale, de curieux motifs d’animaux ou des objets prenant leur forme. GRATUIT Réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98 24, quai des messageries Ouverture des inscriptions le Jeudi 1er décembre 2022 à 10h PLACES LIMITÉES dernière mise à jour : 2022-11-17 par

