Activités familiales Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes, 9 avril 2022, Les Ormes.

Activités familiales

du samedi 9 avril au mercredi 13 avril à Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes

Activités familiales : week-end du 9 et 10 avril et mercredi 13 avril Nous proposons des activités manuelles ayant pour thème Pâques. Elles seront organisées dans l’orangerie du château. _- Accès aux jardins du château et extérieur du château (hangar de la navette, maisonnette du moteur, glacière, basse-cour)_ _- Activités manuelles (1 activité manuelle par enfant)_

15€ pour un enfant + un adulte, 5€ pour enfant supplémentaire (famille de 2 adultes et 2 enfants = 30€, famille de 2 adultes et 3 enfants= 35€, 1 adulte et 2 enfants = 20€)

Activités manuelles sur le thème de Pâques

Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes



2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T16:30:00;2022-04-10T10:30:00 2022-04-10T12:00:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T16:30:00;2022-04-13T10:30:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T16:30:00