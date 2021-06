Sussat Sussat Allier, Sussat Activités été Sussat Sussat Catégories d’évènement: Allier

Sussat

Activités été Sussat, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Sussat. Activités été 2021-07-06 – 2021-08-26

Sussat Allier Sussat Approcher et découvrir les chevaux miniatures dans le pré.

– Pansage et apprentissage des soins aux chevaux.

-Découverte du travail à pied (trec, obstacle, course de relais…).

Activité découverte – 2h (5 enfants max.) – Sur réservation. +33 6 24 76 26 43 dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Sussat Étiquettes évènement : Autres Lieu Sussat Adresse Ville Sussat lieuville 46.15289#3.0649