**World Clean Up Day** OPÉRATION NETTOYAGE DES PLAGES AVEC DECOS ET L’ÉCOLE SURF AND RESCUE À l’occasion de la journée mondiale « World Clean Up Day » la commune s’engage et renouvelle son action en partenariat avec l’association DECOS et l’école Surf and Rescue. Avis à tous les volontaires qui souhaitent participer pendant quelques heures au nettoyage des plages Valentin ou de la Govelle : pensez à vous munir de gants et à porter des chaussures fermées. Les groupes se rejoindront à 11h30 au Port Saint-Michel. De 9h30 à 12h au Port Saint-Michel, l’association DECOS tiendra un stand de sensibilisation aux déchets. Samedi 18 sept. 9h30 à 12h / RDV 9h30 – Parking de la Govelle – ou Plage Valentin (rue Appert) GRATUIT / Inscription obligatoire à l’Office de tourisme 25 rue de la plage – 02 40 23 92 36 – office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr. **Rallye Nature sur la coupure verte** AVEC LA GUIDE FANNY CHAIGNEAU Venez relever le défi, en famille ou entre amis, lors d’un rallye nature le long de la coupure verte ! Tout au long du parcours, une série d’énigmes vous permettra de découvrir la faune et la flore de ce poumon écologique qui traverse des zones urbanisées. Dimanche 19 sept. 10h à 12h GRATUIT / Inscription obligatoire à l’Office de tourisme 25 rue de la plage – 02 40 23 92 36 – office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr. **Ateliers de reflexion collective ** « FRESQUE DU CLIMAT » PAR LE CPIE LOIRE OCÉANE Cet atelier est basé sur la collaboration et l’intelligence collective. En équipe, les participants devront retrouver à partir de supports photographiques, les liens de causes à effets entre les différentes conséquences du changement climatique. Une manière ludique et créative de réfléchir ensemble aux enjeux du climat. Mardi 21 sept. 14h à 17h Salle Saint-Georges et samedi 25 sept. 10h à 13h Salle Saint-Georges. Gratuit. Inscription obligatoire sur : www.cpie-loireoceane.com ou au : 02 40 45 35 96. Accès sur présentation du pass sanitaire. Programme de la semaine du climat consultable et téléchargeable [ici](https://www.ot-batzsurmer.fr/brochures-documentation-batz-sur-mer.html).

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T17:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T13:00:00

