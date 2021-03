Ancy-le-Franc Château d'Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Activités et visite-découverte du parc du château d’Ancy-le-Franc Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Catégorie d’évènement: Ancy-le-Franc

Activités et visite-découverte du parc du château d’Ancy-le-Franc Château d’Ancy-le-Franc, 5 juin 2021-5 juin 2021, Ancy-le-Franc. Activités et visite-découverte du parc du château d’Ancy-le-Franc

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Château d’Ancy-le-Franc

**Sur place, plusieurs jeux et animations crées spécialement pour l’évènement** pour ravir petits et grands :

**Land Art, Livret découverte du parc du château (à télécharger avant votre visite), Puzzles, Mémory, Le Jeu des Saisons.** Et pourquoi ne pas **venir déguisés** et rendre hommage à Dame Nature ? (Jardinier, pots de fleurs, tournesols, coccinelle, papillon, animaux de la forêt … Les idées ne manquent pas ! ) Quoi de plus champêtre qu’un **concours de déguisement** !

7€, 3€/enfant, gratuit -6 ans

Et si vous découvriez le parc autrement ? Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté Ancy-le-Franc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

