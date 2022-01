Activités et jeux pour les enfants Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

[liste collaborative] Comment occuper ses enfants à la maison Taleming Films pour enfants Créer son propre album avec Claude Ponti et ses Chozafères : https://t.co/r86tIbVlC2?amp=1 Coloriage livrets de coloriage à partir des bibnum (colour our collections) : https://library.nyam.org/colorourcollections/ coloriages du musée Saint Raymond albums de coloriage à retrouver sur Rosalis et sur Gallica colorie c’est du belge! Créer sa cocotte en papier modele pour fabriquer/ concevoir sa propre cocotte là : https://framagit.org/Mac_Graveur/cocottes_archives/ exemple cocotte faite à partir d’un livre jeunesse (Babar sur Rosalis) là : https://twitter.com/RosalisToulouse/status/1240746105064865794 (imprimer uniquement l’image de la cocotte pour avoir une cocotte d’assez grande taille ? Jouer avec la bibliothèque numérique Rosalis un billet de blog avec quelques propositions de jeux : puzzle, cocotte, coloriage, jeu de sept différences , c’est Playtime !… Jouer avec Rosalis Jeux de papier Des idées d’activités à partir de Gallica (jouets en papier, pantins à animer, papiers décorés à imprimer pour origami ): 5 idées pour occuper les journées pluvieuses Activités en lien avec Les Machines Colorier, inventer sa propre machine, créer un jeu dans l’univers des machines Vidéos Un site du CNC proposant des courts métrages par thème ou par âge. Des éditeurs jeunesse proposent des activités et lectures L’école des loisirs : https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee A pas de loups : https://apasdeloups.com/actualites/tag/Atelier Little Urban : https://www.little-urban.fr/category/activites/ Didier Jeunesse : https://didier-jeunesse.com/actualites/la-boite-outils-didier-jeunesse Romans Jeunesse gratuits Sélection de titres accessibles gratuitement Lecture du “Journal d’une crevette” par C. Roumiguière quotidiennement (1ère partie) Lecture par Vincent Cuvellier du dernier “Emile” qui devait sortir le 19 mars…https://youtu.be/2PlFRNd6PDA et ses autres lectures Par l’association Films pour enfants, une offre de 150 films d’animation pour famille classés par âge cible : https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html Podcasts enfants https://www.telerama.fr/enfants/sept-podcasts-pour-enfants-confines-faites-avec-eux-le-plein-dhistoires…-et-dinfo,n6617471.php https://www.telerama.fr/enfants/8-podcasts-pour-enfants,-histoire-de-decrocher-un-peu-des-ecrans,n6516946.php https://shows.acast.com/encore-une-histoire/ https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ Bayard : “Histoires de jeunesse” , des écrivains pour la jeunesse qui font découvrir leur coulisses https://podcast.ausha.co/histoires-jeunesse Le musée d’Orsay, les promenades imaginaires où l’auteure Béatrice Fontanel propose des histoires autour des tableaux : https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires Radio france propose de télécharger un “Guide famille” 25 programmes pour informer, cultiver, divertir et faire rêver les enfants… Le Salon du Livre Jeunesse 2020 est virtuel [liste collaborative] Comment occuper ses enfants à la maison Taleming Films pour enfants Créer son propre album avec Claude Ponti et ses Chozafères : https://t.co/r86tIbVlC2?amp=1 Coloriage livrets Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

