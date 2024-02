Activités et jeux Lisa Saint-Denis-Lanneray, mercredi 6 mars 2024.

Activités et jeux Lisa Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Venez échanger partager et créer des liens autour de jeux de sociétés et d’activités physique modérés

Activités pour les séniors et les aidants familiaux EUR.

Maison des Services ADMR

Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lisa@fede28.admr.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 16:30:00



