Activités et ateliers

Activités et ateliers, 28 avril 2022, . Activités et ateliers

2022-04-28 – 2022-04-28 1 mois 1 commune le long du Salembre : rencontres avec l’association IsleCo.

10h-12h : atelier smartphone / 14h-16h : conception graphique.

RDV Salle des associations

IsleCo 05 53 82 59 09 1 mois 1 commune le long du Salembre : rencontres avec l’association IsleCo.

10h-12h : atelier smartphone / 14h-16h : conception graphique.

RDV Salle des associations

IsleCo 05 53 82 59 09 1 mois 1 commune le long du Salembre : rencontres avec l’association IsleCo.

10h-12h : atelier smartphone / 14h-16h : conception graphique.

RDV Salle des associations

IsleCo 05 53 82 59 09 dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville