2022-07-15 – 2022-08-14

La municipalité avec Gaspard Birckel, futur éducateur sportif, vous propose des activités de détente et de sport pendant un mois. À pratiquer au choix : jeux de raquette, jeux d’orientation, sports collectifs, etc… Le planning hebdo sera affiché dans le village. Réservations par mail.

La municipalité en partenariat avec Gaspard Birckel, futur éducateur sportif, vous propose différentes activités de détente et de sport pendant un mois. À pratiquer au choix : VTT, rando, quidditch, jeux de raquette, jeux d’orientation, sports collectifs, stretching, parcours de motricité, chasse au trésor, réveil musculaire, canoë kayak, jeux. Le planning hebdomadaire sera affiché sur l’écran de la vitrine du conseiller numérique du village, à la mairie, à l’Office de Tourisme et chez les commerçants. Réservations par mail. Fiche de renseignements obligatoire pour la première séance de sport . Lorsque cela est possible apportez votre propre matériel (tapis de stretching, raquettes, jeux de société…). Les soirées jeux sont libres et ouvertes à tous. En cas de pluie, délocalisation des activités en intérieur. Prévoyez casquette, crème solaire, bouteille d’eau et équipements de sécurité !

©mairiedelauzun

