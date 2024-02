ACTIVITÉS ENFANTS AU CHÂTEAU D’ANGERS Château d’Angers Angers, mardi 27 février 2024.

ACTIVITÉS ENFANTS AU CHÂTEAU D’ANGERS Château d’Angers Angers Maine-et-Loire

Une visite et un atelier pour les 4-6 ans et les 7-12 en simultané, suivis d’un goûter !

Ma petite Apocalypse 4-6 ans En atelier, les enfants décorent les images d’un petit livre résumant cette histoire millénaire !

Mon carnet relié 7-12 ans En atelier, réalisez votre propre livret avec Claire Gonzalez, professionnelle de l' »Atelier de la reliure de C à Z » !

Infos pratiques:

Réservation conseillée. 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:30:00

fin : 2024-02-27 17:00:00

Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire angers@monuments-nationaux.fr

