[Activités enfants 8-13 ans] L’Archipel, 1 mars 2023, Dieppe .

[Activités enfants 8-13 ans]

8 rue du 19 août 1942 L’Archipel Dieppe Seine-Maritime L’Archipel 8 rue du 19 août 1942

2023-03-01 10:00:00 – 2023-03-01 12:00:00

L’Archipel 8 rue du 19 août 1942

Dieppe

Seine-Maritime

• Le centre social et culturel l’Archipel propose une palette d’activités à destination aux enfants de 8 à 13 ans :

– Mercredi 1er mars de 10h à 12h Tournoi Just Dance

– Samedi 4 mars de 14h à 18h Atelier cuisine : gâteau à la banane

– Mercredi 8 mars de 10h à 12h Jeux de société

– Mercredi 8 mars de 14h à 18h Atelier carnaval : bâton de pluie

– Samedi 11 mars de 14h à 18h Piscine aux Bains (Prévoir un maillot de bain et une serviette) → RDV à l’Archipel

– Mercredi 15 mars de 10h à 12h Jeux « la roue expression »

– Samedi 18 mars de 13h30 à 18h Sortie à la ferme pédagogique de Tôtes → RDV à l’Archipel

– Mercredi 22 mars de 10h à 12h Sortie skate park

– Mercredi 22 mars de 14h à 18h Atelier carnaval : costume

– Samedi 25 mars de 14h à 18h Sortie « Géocoaching » à la forêt d’Arques-la-Bataille → RDV à l’Archipel

– Mercredi 29 mars de 10h à 12h Atelier sur le thème des poissons d’avril

– Mercredi 29 mars de 13h30 à 18h Sortie cinéma au Grand Forum → RDV à l’Archipel

• Le tarif est à la journée et défini selon le quotient familial. Un supplément de 1€ s’applique aux sorties à la ferme pédagogique et au cinéma.

→ Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’Archipel au 02 35 84 16 92 ou à accueil@larchipeldieppe.fr

