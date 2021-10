Paris Musée des plans reliefs île de France, Paris Activités enfant – vacances de La Toussaint – gratuit ! Musée des plans reliefs Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Activités enfant – vacances de La Toussaint – gratuit ! Musée des plans reliefs, 24 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 24 octobre au 6 novembre 2021 :

mercredi, samedi, dimanche de 14h30 à 16h15

gratuit

Profitez des animations lors des prochaines vacances pour découvrir la collection unique au monde des plans-reliefs aux Invalides ! Au programme, des activités en famille exceptionnellement gratuites, dès 7 ans : Dimanche 24 octobre – 14h30 : Atelier “Au temps des châteaux forts” (7-9 ans) : pour tout savoir sur la fortification médiévale et repartir avec un petit châtelet fabriqué en atelier. Mercredi 27 octobre – 14h30 : Jeu “Les plans-reliefs ? Un jeu d’enfants !” (8-12 ans) : pour partir à la découverte de la collection unique au monde que sont les plans-reliefs. Au programme : jeux d’observation, quizz, puzzles, dessin, etc. ⛏️ Mercredi 3 novembre – 14h30 : Atelier “Au temps des citadelles” (9-14 ans) : pour découvrir le fonctionnement d’une citadelle au temps du Roi-Soleil, sur les pas de Vauban ! Et repartir avec sa propre citadelle, construite dans la partie atelier. Samedi 6 novembre – 14h30 : Atelier “Apprentis stratèges” (7-12 ans) : pour reprendre la ville de Toulon aux Anglais en 1793, aux côtés d’un certain Napoléon Bonaparte, grâce au plan-relief de la ville et à une grande carte issue des archives du musée. SUR RESERVATION : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr Plus d’infos : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/familles-et-enfants Animations -> Atelier / Cours Musée des plans reliefs 129, rue de Grenelle Paris 75007

8 : La Tour-Maubourg (179m) 13 : Varenne (281m) RER C “Invalides”

Contact :Musée des Plans-Reliefs 0145519245 contact.musee-plans-reliefs@culture.gouv.Fr http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.twitter.com/Plansreliefs/ pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr Animations -> Atelier / Cours En famille;Enfants

Date complète :

Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

