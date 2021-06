Cenon Quartier Palmer Cenon, Gironde Activités en pied d’immeuble d’Ombre et Lumière Quartier Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Activités en pied d’immeuble d’Ombre et Lumière Quartier Palmer, 6 août 2021-6 août 2021, Cenon. Activités en pied d’immeuble d’Ombre et Lumière

du vendredi 6 août au vendredi 27 août à Quartier Palmer

Parcours sportifs, activités créatives, sont au programme de ces activités en pied d’immeuble proposés par l’association Ombre et Lumière, de 16h à 22h, dans le quartier Beausite. * Vendredi 6 août * Vendredi 13 août * Jeudi 19 août * Vendredi 27 août

gratuit

L’association Ombre et Lumière organise diverses animations en pieds d’immeubles de la ville dans le cadre de « Show aux coeurs » l’évènement festif de l’été! Quartier Palmer rue René descartes 33150 Cenon Plaisance Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T16:00:00 2021-08-06T22:00:00;2021-08-13T16:00:00 2021-08-13T22:00:00;2021-08-19T16:00:00 2021-08-19T22:00:00;2021-08-27T16:00:00 2021-08-27T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Quartier Palmer Adresse rue René descartes 33150 Ville Cenon lieuville Quartier Palmer Cenon