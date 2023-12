Activités en famille pendant les vacances de Noël au musée Rodin Musée Rodin Paris, 26 décembre 2023, Paris.

Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 05 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pendant la visite.

Activités conseillées aux enfants de 6 à 10 ans.

La magie d’un Noël anglais souffle sur le musée Rodin. A travers une visite guidée ou un atelier créatif, nous proposons d’entrainer les familles à la recherche des œuvres d’Auguste Rodin et d’Antony Gormley qui jouent avec la lumière, le mouvement et l’immobilité de 1000 façons.

Quand la sculpture s’anime, dessiner le mouvement

Visite-atelier dessin et création d’un zootrope

Les sculptures d’Auguste Rodin et d’Antony Gormley évoquent, chacune à

leur manière, le mouvement et l’immobilité et nous font prendre

pleinement conscience de notre rapport au corps et à l’espace.

Accompagnées par un plasticien, les familles observent et réalisent des

croquis dont elles se serviront pour créer un zootrope, ce cylindre «

magique », jeu optique inventé au XIXe siècle, qui permet de mettre des

séries d’images en mouvement. Occasion unique d’agir sur les sculptures

et d’inventer les animations les plus audacieuses. Let’s move !

Matériel fourni.

Mercredi 27 décembre 2023 et mercredi 3 janvier 2024 à 15h

Durée : 1h30

Tarif plein : 21€ (hors droit d’entrée), Billet combiné tarif plein 31€ (droit d’entrée + visite) / Enfant : 18€

Lumière sur la sculpture avec Gormley et Rodin

Visite THématique des collections et de l’exposition temporaire

La magie d’un Noël anglais souffle sur le musée Rodin, elle a laissé

sa lumière sur les bronzes, l’acier orangé et ses paillettes sur les

marbres. Le parcours se propose d’entrainer les familles à la recherche

des œuvres d’Auguste Rodin et d’Antony Gormley qui jouent avec la

lumière de mille façons.

Mardi 26 décembre 2023, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024 à 15h

Durée : 1h

Tarif plein : 12€ (hors droit d’entrée), Billet combiné tarif plein 22€ (droit d’entrée + visite) / Enfant : 9€

Musée Rodin 77 rue de Varenne 75007 Paris

Contact : https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/activites-en-famille-pendant-vacances-de-noel

© Agence photographique du musée Rodin – Jérome Manoukian activités en famille pendant les vacances de Noël au musée Rodin