Activités en famille pendant les vacances de février au musée Rodin musée Rodin Paris, mardi 13 février 2024.

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Tous les mardis, mercredis, et jeudis des vacances, explorez le mouvement et la danse à travers nos visites en famille et apprenez à fabriquer un zootrope. Cet appareil permet de donner l’illusion d’un mouvement à partir d’un personnage dessiné. Des expériences ludiques et originales pour plonger dans l’univers artistique de Rodin et Camille Claudel.

Une invitation au mouvement



Visite en famille

Les corps sculptés suggèrent le mouvement par leurs postures, de la

marche lente au tourbillon de la valse. Une conférencière invite les

familles à comprendre les œuvres de Camille Claudel et d’Auguste Rodin

en observant le rythme qui habite ces formes immobiles. Postures

impossibles et contraintes techniques de la sculpture sont abordées par

le mime et le récit pour découvrir une sélection de sculptures pas si

sages !

Matériel fourni. Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Mardi 13, jeudi 15, mardi 20 et jeudi 22 février à 15h

Durée 1h

Tarif plein : 12€ (hors droit d’entrée), Billet combiné tarif plein 24€ (droit d’entrée + visite)

Tarif réduit (moins de 18 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emplois, adhérents de la carte Rodin) : 9€

Mouvement du cœur, mouvement des corps

Visite-atelier dessin et création d’un zootrope

L’un des défis de la sculpture est de donner la sensation du

mouvement aux formes sculptées. Une plasticienne invite les familles à

observer et à dessiner les œuvres d’Auguste Rodin et de Camille Claudel

en se concentrant sur l’énergie du mouvement et de la danse. Les croquis

réalisés dans les salles serviront pour créer un zootrope, ce cylindre «

magique », jeu optique inventé au XIXe siècle, qui permet de mettre des

séries d’images en mouvement. Occasion unique d’agir sur les sculptures

et d’inventer les animations les plus tourbillonnantes.

Matériel fourni. Pour les enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 14 et 21 février 2024 à 15h

Durée 1h30

Tarif plein : 21€ (hors droit d’entrée), Billet combiné tarif plein 33€ (droit d’entrée + visite) /

Tarif réduit (moins de 18 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emplois, adhérents de la carte Rodin) : 18€

musée Rodin 77 rue de Varenne 75007 Paris

© musée Rodin – photo Alexis Berg