.Tout public. payant Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pendant la visite. Activités conseillées aux enfants de 6 à 10 ans. Ces vacances de Printemps, prenez une grande inspiration en famille entre nature et sculptures. Le musée Rodin vous propose la journée idéale pour émerveiller petits et grands. Je participe aux activités en famille pendant les vacances scolaires.

Pause gourmande au café-restaurant L’Augustine.

Une partie de cache-cache dans le jardin de sculptures.

Je passe par L’Atelier Rodin pour apprendre en m’amusant ! Les activités : Rodin en dessins Dessinez dans le jardin de sculptures Principalement connu pour ses sculptures, Rodin était aussi un immense dessinateur ! Enfants comme parents, croquez quelques-unes de ses œuvres dans le jardin (si le temps le permet), accompagné du regard bienveillant d’une artiste. Venez saisir les différentes techniques de dessin de Rodin, au plus près de ses sculptures. Tout niveau de dessin. Matériel fourni. Mardi 15 avril et mardi 2 mai à 15h

Tarif plein : 21€ (hors droit d’entrée), Billet combiné tarif plein 31€ (droit d’entrée + visite) / Enfant : 18€ Des détails de taille Visite des collections Plongez en famille dans l’univers du maître. Suivez notre guide, mimez, dessinez et percez les mystères de ses plus grands chefs-d’œuvre grâce aux indices que nous livrent les plus petits détails. Avis aux yeux de lynx, cette visite est pour vous ! Mercredi 26 avril, jeudi, 27 avril, vendredi 28 avril, mercredi 3 mai, jeudi 4 mai et vendredi 5 mai à 15h

Tarif plein : 12€ (hors droit d’entrée), Billet combiné tarif plein 22€ (droit d’entrée + visite) / Enfant : 9€ Musée Rodin 77, rue de Varenne 75007 Paris Contact : https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/activites-en-famille-pendant-vacances-de-printemps https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/activites-en-famille-pendant-vacances-de-printemps

© Agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq Activités en famille au musée Rodin pendant les vacances de Printemps

