Musée Georges-Garret Haute-Saône, Vesoul

Vesoul

Activités "en famille" – A la découverte du musée Musée Georges-Garret, 19 septembre 2021, Vesoul.

Musée Georges-Garret, le dimanche 19 septembre à 14:00

Restitution du pavement d’une villa gallo-romaine, jeu des 7 familles et puzzles autour de Gérôme, utilisation d’outils préhistoriques en silex, jeu de Mémory sur les oeuvres exposées, … le musée propose un choix d’activités ludiques pour les familles avec enfants de 6 à 12 ans.

Enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte | Accès libre dans la limite des places disponibles

Avant de visiter le musée, des ateliers permettent aux enfants et à leurs parents de partager un moment de découverte Musée Georges-Garret 1 rue des Ursulines 70000 Vesoul Vesoul Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Musée Georges-Garret 1 rue des Ursulines 70000 Vesoul