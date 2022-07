Activités du club de plage – Club Escale Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Grande Plage Rue de la Greve Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Dinard Côte D’Émeraude Tourisme Rue de la Greve Grande Plage

2022-08-01 – 2022-08-06

Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Escale Bretagne vous accueille tout l’été au Club de Plage de Saint Lunaire ! Le Club propose des activités pour les enfants de 3 à 12 ans ainsi qu’un bassin de natation chauffé où petits et grands peuvent venir apprendre à nager avec un moniteur diplômé. Pas besoin de réserver pour le Club de Plage, il suffit de vous présenter à la caravane le jour souhaité. Pour toute inscription piscine, contactez-nous par téléphone ou par e-mail. A partir de 14€ la matinée, 17€l’après-midi et 25€ la journée pour un enfant.

-10% pour les habitants de St Lunaire

