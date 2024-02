Activités des vacances d’hiver chez Boiséo La Broque, lundi 26 février 2024.

Activités des vacances d’hiver chez Boiséo La Broque Bas-Rhin

À l’occasion des vacances d’hiver, le centre aquatique Boiséo vos propose un programme rythmé entre « Open Games », avec des batailles en équipe sur l’eau et du sauvetage sportif, et parcours sur structures gonflables géantes !

Programme d’activités Vacances d’hiver

À l’occasion des vacances d’hiver, l’équipe Boiséo vous a préparé un programme de ses divers activités proposées dans votre centre aquatique !

Lundis et vendredis 26/02, 01, 04 et 08/03 OPEN GAMES [14H30-16H30]

Mercredis 28/02 et 06/03 STRUCTURE GONFLABLE [14H00-18H30] EUR.

Début : 2024-02-26 14:30:00

fin : 2024-03-04 16:30:00

135 C Rue du Général de Gaulle

La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Activités des vacances d’hiver chez Boiséo La Broque a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche