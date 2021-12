Sens Sens Sens, Yonne Activités des vacances d’hiver au Centre social des Chaillots Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Activités des vacances d’hiver au Centre social des Chaillots Sens, 20 décembre 2021, Sens. Activités des vacances d’hiver au Centre social des Chaillots Centre Social des Chaillots 18 Rue Fénel Sens

2021-12-20 – 2021-12-24 Centre Social des Chaillots 18 Rue Fénel

Sens Yonne Sens EUR Le Centre social des Chaillots organise des activités pour les enfants durant les vacances scolaires.

Au programme, des animations pour toute la famille, spectacle, sorties, actions jeunes…

Inscriptions lundi 13 décembre à partir de 14h. Centre Social des Chaillots 18 Rue Fénel Sens

