Activités des vacances à la piscine Piscine de Ferrières Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Activités des vacances à la piscine Piscine de Ferrières, 7 février 2022, Ferrieres-en-gatinais. Activités des vacances à la piscine

du lundi 7 février au vendredi 18 février à Piscine de Ferrières

La piscine de Ferrières-en-Gâtinais vous propose des activités pendant les vacances scolaires de février. Au programme : éveil aquatique, initiation sauvetage, Qi Gong aquatique, Koh Lanta. Les vacances à la piscine de Ferrières-en-Gâtinais Piscine de Ferrières Avenue de Verdun, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T08:00:00 2022-02-07T11:30:00;2022-02-07T13:00:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T08:00:00 2022-02-08T11:30:00;2022-02-08T13:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T08:00:00 2022-02-09T11:30:00;2022-02-09T13:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T08:00:00 2022-02-10T11:30:00;2022-02-10T13:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T08:00:00 2022-02-11T11:30:00;2022-02-11T13:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T08:00:00 2022-02-12T11:00:00;2022-02-12T13:00:00 2022-02-12T17:00:00;2022-02-13T08:00:00 2022-02-13T11:30:00;2022-02-13T13:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-14T08:00:00 2022-02-14T11:30:00;2022-02-14T13:00:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T08:00:00 2022-02-15T11:30:00;2022-02-15T13:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T08:00:00 2022-02-16T11:30:00;2022-02-16T13:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T08:00:00 2022-02-17T11:30:00;2022-02-17T13:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T08:00:00 2022-02-18T11:30:00;2022-02-18T13:00:00 2022-02-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu Piscine de Ferrières Adresse Avenue de Verdun, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville Piscine de Ferrières Ferrieres-en-gatinais

Piscine de Ferrières Ferrieres-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Activités des vacances à la piscine Piscine de Ferrières 2022-02-07 was last modified: by Activités des vacances à la piscine Piscine de Ferrières Piscine de Ferrières 7 février 2022 Ferrières-en-Gâtinais Piscine de Ferrières Ferrieres-en-gatinais

Ferrieres-en-gatinais