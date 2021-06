Arthez-d'Armagnac Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) Arthez-d'Armagnac, Landes Activités de pleine nature/découverte de l’environnement/théâtre Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) Arthez-d'Armagnac Catégories d’évènement: Arthez-d'Armagnac

La situation du centre Charles Marchisio en pleine nature en bordure du Lignon est propice à l’éveil à l’environnement. découverte de la flore, de la faune, de l’habitat… Le cadre sera le support d’activités de pleine nature conduites par les animateurs du séjour et une intervenante spécialisée. Au cours du séjour une journée se déroulera au parc accrobranches du Chambon sur Lignon. Tout au long du séjour, des ateliers de découverte du théâtre seront conduits par une comédienne professionnelle. Au cours de ce séjour, des temps de renforcement scolaire seront intégrés aux différentes activités et aux temps de vie quotidienne. La découverte de la vie en collective, le vivre ensemble, les démarches participatives, écocitoyennes seront développées.

Départ de Roussillon. 57 euros/jour

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) 1245 route des Eyres Arthez-d’Armagnac Landes

