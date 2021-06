Le Chambon-sur-Lignon Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Activités de pleine nature/découverte de l’environnement/théâtre Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

La situation géographique du centre Charles Marchisio, en pleine nature, en bordure du Lignon est propice à l’éveil et à la découverte de l’environnement local (faune, flore, milieu aquatique, habitat, géographie, histoire..). Lieu également propice à des activités de pleine nature qui seront conduites par l’équipe d’animation du séjour dans le cadre du projet pédagogique. et une intervenante spécialisée (agréee E.N.). Lors du séjour, une journée se déroulera au parc aventure du Chambon-sur-Lignon. Tout au long du séjour, en lien direct avec les activités proposées, des temps de renforcement et d’acquisitions de compétences scolaires seront instaurés, pour apporter une aide aux enfants certes en vacances, mais qui redeviendront des élèves à la rentrée scolaire de septembre. Au cours du séjour seront développées, des initiatives pour favoriser le vivre ensemble, qui passe pas l’acceptation, la connaissance, la découverte des autres. L’organisation démocrative et participative des enfants à leur vécu sera recherchée, pour qu’ils soient en mesure d’être actif de leur quotidien et responsables de leurs choix. Les démarches éco-citoyennes seront priviligiées, comme le tri des déchêts.

57 euros/jour. Départ de Roussillon compris.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) 43400 Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

