Haute-Sane Ronchamp Haute-Saône EUR 2 Découvrir les nouvelles technologies, s’initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, tous les ateliers sont ouverts aux jeunes entre 12 et 18 ans.

Pour Noël, l’équipe du Fablab vous propose une activité création de boules de Noël, personnalisées. Entrée libre, à partir de 14h

Tarif : 2€/ boule de Noël

Renseignements au 03 39 21 21 42 direction@lafilaturederonchamp.fr +33 3 39 21 21 42

