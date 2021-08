Lesperon Lesperon 40260, Lesperon Activités de l’été Lesperon : Surprise créative Lesperon Lesperon Catégories d’évènement: 40260

Lesperon 40260 Lesperon EUR 12 12 Activités de l’été Lesperon : Surprise créative L’ association Mine de rien propose tout au long de l’été des ateliers

Aujourd’hui “Surprise créative ” par Caluna.

RDV 16h30 à la salle des associations

Informations et réservations : Caluna 07 49 48 01 61

Tarif : A partir de 12€

Tarif de groupes à partir de 5 personnes +33 7 49 48 01 61

